Marina di Ravenna, trattative per il Park Hotel: “Vederlo chiuso fa male”

L’area camper di Marina di Ravenna, in via del Marchesato, lascia spazio a un’ottantina di posti auto. Il provvedimento, che era stato preso già lo scorso agosto, viene confermato anche per quest’anno. «Abbiamo visto che i posti auto possono coesistere con la sosta dei camper – commenta l’assessore al turismo, Giacomo Costantini -. Visti i bassi tassi di riempimento registrati con i camper nelle scorse stagioni, abbiamo ritenuto utile confermare il provvedimento che era stato introdotto nell’estate del 2023. La zona è stata praticamente divisa in due, metà per i camper e metà per le auto. Questa però non è l’unica novità sul fronte dei parcheggi a favore della località, altri ne sono stati ricavati a Marinara dove sono stati creati una quarantina di stalli contraddistinti dalle linee bianche. In questo modo la località può contare su circa 120 posti in più per le macchine». L’assessore Costantini parla anche della capienza del parcheggio scambiatore lungo via Trieste: «In questa area possiamo contare su circa 2mila posti auto che danno un ottimo contributo alla risposta di parcheggi per la stagione estiva. Su questa area sono anche previsti lavori che porteranno a ulteriori migliorie».

L’hotel chiuso

Altro tema ricorrente nelle ultime estati è la sorte del Park Hotel. Un tempo era il fiore all’occhiello delle strutture ricettive della località. La sua piscina, i suoi campi da tennis e l’eleganza degli interni ne facevano un punto di riferimento per il turismo più di élite e per serate mondane: «Purtroppo non abbiamo novità – dice Costantini -. Sappiamo che ci sarebbero imprenditori disposti a rilevarlo e a rilanciarlo. Anche ora ci risulta che ci siano in campo interessamenti concreti che sono al vaglio della proprietà. Come amministrazione non possiamo certo intervenire su dinamiche del mercato privato, ma la nostra speranza è che al più presto venga messa in cantiere un’operazione di rilancio di questa struttura che potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la località. Vederla chiusa fa male a tutti».