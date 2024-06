Marina di Ravenna, addio alla storica ztl

Tra le novità dell’estate 2024 a Marina di Ravenna, scompare la Ztl su viale Zara, un provvedimento storico, una sorta di relitto dei tempi della movida che muoveva pullman da tutta la regione e oltre, organizzati per permettere a migliaia di giovani di partecipare alle feste in spiaggia, vero fenomeno a partire dalla fine degli anni Novanta, deflagrato in meno di 20 anni. Per l’assessore alla mobilità Gianandrea Baroncini si tratta di «una scelta in linea con la riorganizzazione complessiva della sosta che tiene ovviamente conto dei nuovi equilibri legati alla piena realizzazione del parco marittimo». L’apertura della pista che corre lungo il retro degli stabilimenti balneari ha di fatto soppresso la sosta di auto, sottraendo circa 1.500 posti, nei lidi ravennate secondo i calcoli dei bagnini; di qui la necessità di ampliare i parcheggi scambiatori di via Trieste e di via del Marchesato e di modificare la viabilità negli accessi alla località con la sperimentazione, il sabato e la domenica. Misura che vede la corsia di viale delle Nazioni in entrata verso il paese riservata ai soli i mezzi pubblici e a quelli di soccorso.

«La necessità di migliorare la situazione su via Ciro Menotti e strade limitrofe, dove la sosta selvaggia su ambo i lati creava molte difficoltà e rendeva l’asse pericoloso, era per noi la priorità. Anche perché quell’asse è il collegamento con il parcheggione scambiatore del Marchesato e quindi percorso da molti pedoni e ciclisti. In questo quadro nasce l’azione di regolamentazione con parcheggi segnati a terra (e quindi formalizzati) e la scelta di includere anche l’area di viale Zara in quel tratto». La scomparsa della Ztl in quella che è una delle parallele interne di viale delle Nazioni comporta la presenza di posti con strisce blu a pagamento nel primo tratto verso via Ciro Menotti e a seguire posti non a pagamento, lasciando residenti e proprietari di seconde case, non più vincolati da orari e limitazioni, l’onere di cercare nella località un posteggio per la propria auto. Una decisione non condivisa né comunicata agli abitanti. «Dopo l’importante riqualificazione stradale – spiega l’assessore - viale Zara oggi consente sosta su entrambi i lati in sicurezza. In più abbiamo cercato di segnalare il percorso ciclopedonale da e verso il Marchesato. Quindi la Ztl non era più funzionale e tra l’altro già l’anno scorso avevamo posticipato l’orario di entrata in vigore dalle 18 alle 20 essendo un’area utile all’utenza residenziale ma anche poco distante dal lungomare. Lì era importante riordinare per ufficializzare la sosta “regolare” e limitare quella impropria».