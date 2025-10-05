Maltempo Ravenna, disastro in spiaggia: il mare allaga decine di stabilimenti

RAVENNA - Disastro negli stabilimenti balneari ravennati a causa del maltempo e del forte vento che questa mattina, domenica 5 ottobre, ha spinto il mare verso i bagni e le località. L’acqua ha fatto il suo ingresso in alcune strade ma è soprattutto nelle strutture balneari, in molti casi ancora aperte per i weekend, che si concentrano i danni maggiori. Decine di stabilimenti balneari sono stati invasi dal mare e in alcuni casi c’è anche un metro d’acqua all’interno, con ingenti danni a cucine, mobilio e attrezzature. L’acqua, inoltre, nonostante il vento nel pomeriggio sia diminuito continua a stagnare e non defluisce verso riva, rendendo ancora più difficoltosi gli interventi dei titolari e dei vigili del fuoco. Colpite un po’ tutte le località balneari ravennati, con danni maggiori a Marina di Ravenna, Porto Corsini, Lido Adriano, Lido di Savio. La prossima settimana sarebbe dovuta iniziare la costruzione della duna invernale di protezione per stabilimenti e paesi.