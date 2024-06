Maggio deludente per gli stabilimenti dei lidi ravennati

RAVENNA - L’ultima campanella di scuola suonerà, in Emilia Romagna, questa mattina e per gli stabilimenti ravennati e romagnoli questo significa l’avvio ufficiale della stagione balneare. Il prossimo weekend sarà il primo a scuole chiuse e promette di fornire indicazioni importanti per la stagione e sulle scelte delle famiglie. “Ci auguriamo che il meteo ci regali il caldo e un cielo sereno – commenta il presidente della cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli -. Per ora l’avvio della stagione è stato parecchio complicato, tanto che questo maggio è stato inferiore come risultati a quello dell’anno scorso, quando sulla Romagna si è abbattuta l’alluvione. Il dato è sorprendente e ci fa capire la difficoltà delle ultime settimane, con il tempo incerto e temperature che hanno scoraggiato le persone. Da Pasqua in poi non abbiamo mai avuto con continuità giornate favorevoli. Ora mi auguro che ci sia un’inversione di tendenza anche perché, in realtà, i segnali da parte delle persone sono buoni. Ci risulta che a livello di prenotazioni il settore ricettivo stia facendo ottimi numeri, sia gli alberghi, che i campeggi e le seconde case sono molto ricercate. A fronte di queste premesse deve arrivare il sole e il caldo perché altrimenti la vita in spiaggia si fa difficile”.

Chiediamo a Rustignoli se ci sono stati aumenti per quanto riguarda il costo di noleggio di lettini e ombrelloni: “C’è stato un lieve aggiornamento dei prezzi rispetto all’estate precedente – risponde -; stiamo parlando di rincari che si aggirano intorno al 5%, quindi si parla di ritocchi veramente minimi”.

Nei prossimi giorni i bagnini concluderanno anche le opere di posizionamento delle boe richieste dalla nuova ordinanza regionale in materia di sicurezza in mare: “Per fortuna ci hanno concesso una mini proroga che è stata fondamentale per adeguarci alle nuove disposizioni – commenta ancora il presidente della cooperativa Spiagge Ravenna -. In poco tempo dobbiamo allestire, solo per i lidi ravennati, un numero che oscilla tra le 350 e le 400 boe di colore bianco. Per fortuna sono arrivate praticamente tutte e a breve le metteremo in acqua”.

Gianluca Bassani, del camping Adria di Casal Borsetti, si mostra soddisfatto per il maggio appena trascorso: “I tedeschi sono arrivati per la festa di Pentecoste e hanno contribuito a riempire la nostra struttura – dice -. Questa settimana invece è una delle più interlocutorie dell’anno, non ci sono feste e le scuole non sono ancora finite. Da sabato sicuramente le prenotazioni andranno meglio; le strutture fisse del nostro campeggio sono in pratica tutte prenotate da metà giugno fino a fine agosto. Ci saranno italiani e stranieri”.

Ottimismo anche da Carlo Ravaioli del Consorzio Camping & Natura Villages: “Ci risultano prenotazioni importanti in molti campeggi della riviera, la stagione sembra partire con il piede giusto. Confidiamo anche nel fatto che il meteo migliori dopo settimane di grande incertezza”.