Miracolato dopo essere scomparso da ieri sera. È andata davvero bene al sub disperso a Lido di Classe. Nella tarda mattinata di oggi, il pescatore subacqueo di 47 anni, disperso in mare a causa di condizioni meteorologiche avverse, è stato ritrovato vivo dalla Guardia Costiera di Ravenna.

Le ricerche sono state rese molto complesse dalla presenza di una fitta nebbia che ha impedito l’uso degli elicotteri, rendendo necessaria l’estensione dell’area di ricerca a diverse miglia nautiche ed il puntuale coordinamento delle unità navali della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco impiegate. Le particolari condizioni di ridottissima visibilità hanno richiesto l’elaborazione, da parte della Sala Operativa dell’8° MRSC (Centro di ricerca e soccorso della Guardia Costiera di Ravenna) di schemi operativi SAR (Search and Rescue) specificamente elaborati per massimizzare l’efficacia delle operazioni.

L’uomo è stato individuato a circa 2 chilometri dalla costa dall’equipaggio della motovedetta CP 847 di Ravenna. Il subacqueo, subito recuperato ed assistito a bordo della motovedetta, ha dichiarato di essersi disorientato a causa della nebbia e di aver tentato di trovare un segnale da pesca o una boa a cui attaccarsi in attesa di essere ritrovato; con tenacia si è mantenuto lucido resistendo al freddo e alla fatica fino all’arrivo dei soccorsi.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna ha sottolineato l’importanza della tempestività e del coordinamento delle risorse di soccorso, ricordando i rischi associati alle attività in mare, in particolare quando intraprese in solitaria o senza un’adeguata valutazione delle condizioni meteorologiche.

Il pescatore è stato trasportato a terra in buone condizioni di salute e non ha necessitato di cure mediche. La Guardia Costiera ribadisce la necessità di adottare misure di sicurezza durante le attività in mare, tra cui informare sempre terzi sulle proprie intenzioni e spostamenti per facilitare eventuali interventi di emergenza.