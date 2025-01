Sub disperso per ore salvato a Lido di Classe - Gallery

Un grande spavento per fortuna con un lieto fine a Lido di Classe. Tanta paura questa mattina per un pescatore, uscito per una battuta di pesca subacquea e poi risultato disperso per diverse ore. L’uomo non rispondeva al telefono di moglie e figlia e sono così partite le ricerche di Capitaneria di Porto e vigili del Fuoco. Fortunatamente la motovedetta della Capitaneria di Porto lo ha trovato in buone condizioni ed è stato trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso. Dai primi riscontri pare che la fitta nebbia di questa mattina abbia contribuito a metterlo in difficoltà.