Lega, da giovedì la festa a Cervia. Morrone sulla sicurezza: “A fianco dei cittadini”

Lega Romagna in festa a Cervia da giovedì a domenica , con i vertici di partito schierati, a partire dal segretario Matteo Salvini e poi numerosi ospiti: alleati di governo ma anche avversari politici come il presidente della Regione Michele De Pascale. Dazi, immigrazione, sicurezza ed elezioni Regionali i temi al centro degli incontri. Sulla questione sicurezza urbana il segretario del Carroccio romagnolo e parlamentare Jacopo Morrone torna sui recenti episodi di violenza che hanno colpito la Romagna, il centro di Ravenna, i lidi e Milano Marittima e in particolare sulla manifestazione spontanea promossa dal padre di un minorenne accoltellato. La posizione della Lega si discosta dal centrodestra ravennate, FdI, FI e Viva Ravenna, che non hanno aderito e partecipato alla protesta dei cittadini e si avvicina piuttosto alla posizione de La Pigna e del Popolo della famiglia. «Massima solidarietà ai cittadini promotori, siamo al loro fianco. Laddove ci sia una manifestazione organizzata e autorizzata ci saremo, non per impegnare le forze dell’ordine, ma per far sentire il malcontento in maniera collaborativa». E sui toni esasperati usati, Morrone chiarisce: «Ognuno è responsabile di quello che dice, ma i cittadini vanno ascoltati. Chiudersi a palazzo e far finta di nulla, scaricando la responsabilità sulle forze dell’ordine o sul governo non va bene. Tanti amministratori ci hanno ignorato in questi anni, sottovalutando il problema e pensando che facessimo dell’allarmismo. E tanti ora dovrebbero dimettersi».

Nel cuore di Cervia, tra la Torre San Michele e piazza Maffei si ripete la formula della festa garantita da oltre 100 militanti romagnoli «un movimento di popolo – per Morrone - sempre vigoroso» che prevede stand gastronomici e dibattiti. Giovedì alle 20,30 ci sarà spazio per i capogruppo della Camera Riccardo Molinari della Lega, Galeazzo Bignami di FdI, Paolo Barelli Fi, ospite anche il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, del Pd. Alle 21.30 sul palco salirà Matteo Salvini affiancato da Jacopo Morrone e Daniele Capezzone. Venerdì stesso schema, alle 20,30 la ministra Alessandra Locatelli interverrà con Silvia Sardone, Mario Adinolfi, Francesco Giubilei e Mirko De Carli. Alle 21,30 star della serata il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Sabato spazio ad Alberto Stefani vice segretario e ad Alberto Gusmeroli, presidente della commissione finanze in attesa del collegamento con il ministro Giancarlo Giorgetti e dell’incontro tra il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza Stato Regioni Massimo Fedriga e Michele De Pascale, alla guida dell’Emilia Romagna da poco meno di un anno. L’ultima sera, domenica 3 Claudio Durigon, vice segretario, Luca Toccalini responsabile dei Giovani della Lega e Francesco Paolo Capone di Ugl lasceranno il posto al ministro dell’istruzione e merito Giuseppe Valditara che presenterà il suo libro “La scuola dei talenti”.