La Romagna invecchia: gli anziani sono il doppio dei bambini

«Ogni 200 anziani in Romagna contiamo 100 bambini, siamo di fronte a un problema demografico e socio economico in presenza di un costante aumento delle malattie croniche nella popolazione». Un quadro quello delineato dalla direttrice del dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl Romagna Raffaella Angelini che lascia pochi dubbi sulla necessità di promuovere sani stili di vita e offrire interventi di supporti al cambiamento dei comportamenti individuali specie quando si parla di attività fisica e sedentarietà, fumo di sigaretta, e corretta alimentazione. Senza contare, ovviamente, che il trend demografico sconta anche dinamiche sociali non legate solo alla salute dei cittadini.

«Mantenere una buona salute nell’arco della vita significa lavorare perché il passaggio alla fase della disabilità arrivi più tardi possibile. La Sanità pubblica può essere lievito per iniziative di gruppo, aperte e gratuite alla cittadinanza e per attività di formazione per gli operatori e per le scuole, capaci di produrre cambiamenti duraturi negli stili di vita, dall’alimentazione all’attività fisica».

I dati

In Romagna ci sono al momento circa 40 anziani ogni 100 adulti (dai 15 ai 64 anni), al primo gennaio 2023 su un totale di 1.123.373 di abitanti gli ultra 65enni erano 280.596. I più anziani sono i ravennati su 388.702 gli ultra 65enni sono 100.425, segue la popolazione della provincia di Forlì–Cesena 98.321 e Rimini 81.859. Solo il 12,3% dei forlivesi e cesenati ha dagli 0 ai 14 anni, percentuale che scende all’11,8 a Ravenna che vanta il 25,8% di ultra 65enni. Il 22% degli uomini ravennati manifesta una malattia cronica prima dei 69 anni, vanno meglio i forlivesi e i cesenati e i riminesi (17% e 16%), le donne si fermano al 18,7%. Ma a ben guardare sono gli uomini riminesi a soffrire di malattie cardio–cerebrovascolari (7,5%), mentre a Ravenna patiscono malattie respiratorie il 9,8% contro il 5,8% di Forlì e Cesena. Quanto alle diagnosi di diabete in Romagna appaiono per il 5,7% negli uomini e per il 4,1% nelle donne, più fortunate a Rimini (2,5%) meno a Forlì Cesena (5,1%) e a Ravenna (4,6%).