Influenza, 8 vittime in Romagna: “Pochi vaccinati tra i sessantenni”

La stagione influenzale sta per andare in archivio e si chiude con un bilancio pesante. Il virus ha circolato in modo intenso e in Romagna ha provocato 8 vittime. «Abbiamo vissuto una stagione molto impegnativa con un picco tra fine dicembre e gennaio - spiega Giulia Silvestrini, responsabile del servizio Igiene pubblica dell’Ausl Romagna -. Nelle strutture sanitarie sono finite in terapia intensiva 32 persone, 8 delle quali non ce l’hanno fatta».

