Il migliore cocktail bar d’Italia? È l’Aguardiente di Marina di Ravenna

L’Aguardiente è il miglior cocktail bar italiano dell’anno 2025, a decretarlo una giuria di critici gastronomici e giornalisti di settore nell’ambito del Roma Bar Show Awards, il più prestigioso riconoscimento per i bartender e i bar italiani.

Il locale affacciato sul porto turistico di Marina di Ravenna, in piazzale Adriatico, incassa l’ennesimo riconoscimento frutto di un’avventura iniziata 9 anni fa e che si è sempre distinta per la ricerca e la qualità dei prodotti: «Siamo molto felici per questo premio – commenta Jimmy Bertazzoli a nome di tutto lo staff – che riconosce la passione e la continua ricerca che stiamo portando avanti. Per l’assegnazione si è tenuto conto di fattori come l’ospitalità, le dinamiche del servizio, la ricerca e l’offerta internazionale. Molto spesso questi riconoscimenti vengono assegnati a realtà di grandi città, noi invece abbiamo scelto un’altra dimensione. Aver vinto ci regala nuove energie. Per il futuro c’è l’idea di aprire un locale satellite dell’Aguardiente».

«Il primo riconoscimento internazionale è arrivato l’anno scorso con il Fifty Best Discovery – commenta Bertazzoli -, oggi aggiungiamo un altro tassello che ci aiuterà a farci conoscere ancora meglio».

Come si fa ad avere prodotti eccellenti, a volte introvabili?: «Serve tanta curiosità e voglia di viaggiare – commenta Bertazzoli -. Personalmente sono stato una trentina di volte nei Caraibi alla scoperta dei rhum e partecipiamo anche alle aste internazionali. Alcune bottiglie vengono aggiudicate a cifre che oscillano tra i 50 e i 60mila euro. I nostri distillati non raggiungono queste somme, ma in alcuni casi valgono migliaia di euro. Un bicchiere può costare anche a 700 euro».