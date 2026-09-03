Il caso Ravenna Entrate: l’ombra del gioco e della povertà sui 4 milioni non riscossi

Sugli oltre 4 milioni di euro di crediti che Ravenna Entrate non è riuscita a riscuotere per multe, sanzioni e imposte relative al 2024 c’è l’ombra dell’impoverimento dei cittadini, stretti tra salari sempre più poveri e inflazione in crescita. Una situazione favorevole al dilagare di un fenomeno come il gioco d’azzardo che colpisce proprio chi è più in difficoltà e cerca vie brevi per improbabili riscatti. «Quello dei crediti divenuti inesigibili per il Comune è un potente segnale di povertà - spiega Alberto Mazzoni di Federconsumatori -. Ma è proprio tra i più fragili che dilaga l’azzardo. I dati che stiamo elaborando in questi giorni indicano una media pro capite di 2.600 euro bruciati in slot, gratta e vinci, Bingo e nei giochi online. La differenza tra incassato e vincite sul comune di Ravenna è di 25 milioni di euro».