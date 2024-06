Graduatorie asili nido: restano in attesa 160 bambini a Ravenna. Ammessi in 508

RAVENNA - Pubblicate in questi giorni le graduatorie degli ammessi ai Cren e Crem, i centri ricreativi estivi per i nidi e le materne e le graduatorie di ammissione ai nidi comunali e convenzionati. Per questi ultimi sono state presentate 668 domande (218 lattanti, 336 semidivezzi, 114 divezzi), erano 700 lo scorso anno. Tra le novità c’è l’apertura di una nuova sezione a Mezzano con un incremento di posti dovuto all’apertura di una nuova sezione. Sono state accolte 508 domande con una lista d’attesa che conta 160 bambini di cui 77 lattanti, 69 semidivezzi e 14 divezzi, lista che si riduce rispetto al 2023 quando raggiunse i 200 bambini in attesa. Le liste verranno utilizzate per l’assegnazione dei posti eventualmente disponibili a fronte di rinunce o ritiri fino a marzo 2025 per i lattanti e semidivezzi, fino a gennaio per i divezzi. Dal primo al 10 luglio 2024 verranno invece aperte le iscrizioni per i bambini nati dal 4 aprile al 30 giugno 2024 per essere inseriti nella relativa graduatoria con assegnazione di posti, secondo quanto previsto dal regolamento (1/5 dei posti di lattanti disponibili) sia a fronte di ritiri. Per quanto riguarda le iscrizioni a Cren e Crem sono state presentate 467 domande per 1.363 turni Crem e 382 domande per 1.079 turni Cren con un aumento rispetto all’anno precedente. Rimane invariato il numero di turni già garantiti nell’estate 2023, ovvero 850 turni ai centri ricreativi per le materne e 820 turni per i Cren, distribuiti su 7 sedi di scuola dell’infanzia e 8 nidi d’infanzia, dislocati nel territorio comunale. I plessi vengono individuati tenendo conto della disponibilità rispetto al calendario dei lavori di manutenzione, programmati durante l’estate. Saranno inoltre a disposizione spazi comunali come scuole e parchi in concessione a gestori privati, in uso gratuito, per poter realizzare centri rivolti alla fascia di età 3-6 anni per il mese di luglio e agosto. Al momento sono in corso le procedure per la concessione della Scuola Infanzia comunale Garibaldi. La graduatoria di ammissione è stata pubblicata entro il mese di maggio per poter dare la possibilità alle famiglie di avere un riscontro sulla possibilità o meno di usufruire del servizio estivo comunale per una migliore organizzazione nel caso di collocazione in lista d’attesa. Per i servizi comunali estivi l’amministrazione sostiene da tempo il portale www.oasi31.it, rivolto alle famiglie per condividere azioni e informazioni circa i contesti ludico-ricreativi attivati su tutto il territorio, rivolti alla giovane utenza da 3 a 17 anni