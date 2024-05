Frana lungo l’argine del fiume Ronco al confine tra Ravenna e Forlì. Stop al servizio di trasporto scolastico a Borgo Sisa

A un anno dalla drammatica alluvione, torna la preoccupazione a Borgo Sisa. Un tratto di argine del fiume Ronco è franato pregiudicando la sicurezza della circolazione su via Argine Destro. La notizia si è diffusa lunedì scorso quando il Comune ha spedito un sms ai genitori degli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Il messaggio è arrivato 20 minuti prima della campanella finale. Si è trattato di una decisione improvvisa, che ha anche messo in difficoltà le famiglie che si sono dovute prodigare per recuperare i figli a scuola a San Pietro in Vincoli. Quello che sembrava un provvedimento temporaneo è poi diventato una condizione più duratura: con un secondo avviso il Comune ha infatti disposto la sospensione del servizio del trasporto scolastico lungo l’argine fino al termine delle lezioni. La speranza dei genitori era che si potesse individuare un percorso alternativo per il trasporto scolastico, ma dal Comune hanno fatto sapere che non era possibile.

