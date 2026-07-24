Folle inseguimento a Marina di Ravenna, nel baule dell’auto c’erano tre targhe: il 55enne era ricercato per associazione a delinquere

Folle inseguimento a Marina di Ravenna. Il 55enne arrestato ieri, già gravato da numerosi precedenti di polizia, era destinatario di un ordine di carcerazione al quale si era sottratto rendendosi irreperibile. La successiva perquisizione all’interno del bagagliaio ha fatto rinvenire tre targhe, mentre quella montata sul veicolo risultava falsa e acquistata su una piattaforma on line. L’uomo, inizialmente sprovvisto di documenti, ha fornito inoltre generalità diverse da quelle reali. Gli accertamenti sanitari urgenti hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite di legge. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il 55enne risultava gravato dal provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Padova, emesso a seguito di condanna per i reati di associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona e atti persecutori, con il quale veniva disposta la sospensione dell’affidamento in prova in casi particolari e l’accompagnamento presso il più vicino istituto penitenziario. Per tali motivi è stato denunciato per i reati di falsità e per guida in stato di ebbrezza.