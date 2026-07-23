Ravenna, folle inseguimento: urta l’auto della Polizia e viene arrestato - Gallery

Un inseguimento da brividi da film poliziesco nel pomeriggio di oggi a Marina di Ravenna. La conclusione è stata l’arresto di un uomo da parte della Polizia di Stato al termine di scene convulse e pericolose che potevano avere gravi conseguenze. Tutto è iniziato poco dopo le 15, quando una Bmw non ha rispettato l’alt per un controllo imposto dalla Polizia di Stato, con il conducente che è fuggito a tutta velocità verso Marina di Ravenna. Qui è iniziato l’inseguimento, con gli uomini della Polizia di Stato supportati dai Carabinieri. Il fuggitivo ha effettuato una serie di manovre molto pericolose, imboccando contromano la rotonda del parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna in direzione via Trieste, per poi girare in via Ciro Menotti e quindi in via del Marchesato. Quest’ultima è una via chiusa, quindi la Bmw ha effettuato una inversione di marcia girandosi di 180 gradi, urtando la fiancata sinistra della volante della Polizia. L’auto in fuga ha iniziato a fumare e poco dopo il conducente ha tentato la fuga a piedi, venendo però subito fermato e arrestato. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.