Faenza, Atonio Patuelli ricorda Massimo Bucci: “Amico di sempre e illuminato imprenditore”

Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna Spa, ricorda commosso Massimo Bucci, “amico di sempre, illuminato imprenditore di orizzonti internazionali e di forte radicamento nella sua Faenza, in Romagna e in Emilia. Massimo - ha aggiunto il presidente Patuelli - assunse la presidenza di Confindustria Ravenna nel 1993, nel difficilissimo anno della crisi del Gruppo Ferruzzi. In quel nuovo incarico Massimo contribuì in modo incisivo a ricercare nuove vie per la ripresa economica del ravennate: innanzitutto, ma non solo, la cultura e l’università. Inoltre ben ricordo Massimo quando venne a spiegarmi le grandi potenzialità che avrebbe potuto avere la realizzazione a Ravenna di un porto per navi passeggeri, soprattutto da crociera: mi raccontò che egli era un esperto e appassionato crocerista e che Ravenna aveva (ed ha) grande potenzialità di sviluppo portuale, culturale e turistico realizzando quel porto passeggeri che, poi, in questi trent’anni, è stato realizzato ed è in corso di potenziamento, e concretizza uno dei motori di accelerazione dello sviluppo del porto, della città e dell’entroterra. Ricordo la gioia con la quale insieme festeggiammo negli anni Ottanta la nomina di Roberto “Bebo” Bucci, padre di Massimo, a Cavaliere del Lavoro, l’onorificenza che anche Massimo meritò decenni dopo. Ricorderemo Massimo – ha concluso il presidente Patuelli – per le sue intuizioni, per la cultura, le sensibilità e la lealtà che insieme lo caratterizzavano”.