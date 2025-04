Faenza, addio a Massimo Bucci: mondo imprenditoriale in lutto

Il mondo imprenditoriale romagnolo è in lutto per la scomparsa del Cavaliere Massimo Bucci, presidente del Gruppo Bucci Industries. Nel 2022 era stato nominato presidente dell’Isia da parte del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Massimo Bucci è sempre stato un sostenitore dell’innovazione tecnologica, imprenditoriale e della valorizzazione culturale del territorio, in particolare verso l’arte contemporanea, nonché verso il tema della formazione e propensione filantropica.

Ha recentemente promosso, nel 2020, lavori di ricognizione, catalogazione e pubblicazione delle opere artistiche facenti parte del Map (Museo all’aperto di opere d’arte contemporanea) di Faenza. Ancor più di recente, nel 2022, ha dedicato altrettanta attenzione alla pubblicazione del catalogo delle opere d’arte contemporanea che costituiscono il Must (Museo Settore Territorio di Faenza).

È stato componente del primo consiglio d’amministrazione dell’Istituzione Museo internazionale delle ceramiche. Il suo forte impegno e investimento in innovazione verso materiali e tecnologia lo ha portato a collaborare attivamente con centri di ricerca e numerosi atenei italiani e stranieri, fra i quali l’Università di Bologna con cui il Gruppo Bucci Industries ha in essere un accordo quadro e il prestigioso Fraunhofer Institute in Germania.

Era inoltre vicepresidente di Romagna Tech, struttura dedicata al trasferimento tecnologico, promozione dell’innovazione per le imprese oltre che alla gestione e sviluppo di incubatori e start-up. È stato presidente dell’Associazione industriali di Ravenna e di Confindustria Emilia Romagna, e componente della giunta di Confindustria nazionale.