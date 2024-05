Evaso l’uomo che ha appiccato il fuoco al distributore a Ravenna: subito rintracciato

Un soggetto pericoloso e difficile da gestire se non è sedato. Questo è il parere dei medici riguardo al 25enne del Mali che il 16 aprile scorso ha appiccato l’incendio ad un distributore di benzina in Darsena. E quanto accaduto martedì scorso sembra la prova di quanto sostenuto dagli specialisti: il giovane è infatti evaso dal Servizio psichiatrico dove era ai domiciliari. L’uomo è stato rintracciato alla rotonda tra viale Randi e via Berlinguer e nuovamente arrestato e portato in carcere dalla polizia.

Già in seguito all’arresto di metà aprile il 25enne, che risultava destinatario di un decreto di via emesso dal questore, è emerso come fosse considerato pericoloso per la pubblica sicurezza”. Era già stato arrestato poco più di un anno fa, nei giorni di carnevale, per resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’ultimo episodio grave sarebbe ravvicinatissimo, risalente solo alla settimana prima dell’incendio al distributore, quando i carabinieri lo hanno messo in manette per rapina impropria: avrebbe sottratto con la forza il portafoglio a un connazionale che con lui vive in un edificio occupato in via Zara. Il 25enne era stato rimesso in libertà, e anche su questo si scatenano le polemiche del giorno dopo, con il sindacato Usmia Carabinieri-Unione sindacale militari interforze associati.