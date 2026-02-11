Erosione, il geologo Antolini: “Ecco perché Ravenna è già in ritardo”

Di fronte all’allarme erosione lanciato in maniera eclatante dalle Prefetture di Ravenna e Ferrara, il geologo Paride Antolini non fa sconti: «Siamo già in ritardo - dice -, quello che una volta ci sembrava un futuro lontano è ormai il presente. Il processo di erosione, se non si interverrà, sarà irreversibile e la costa ravennate subirà pesantissime ripercussioni. Siamo ancora in tempo per adottare contromisure per mitigare questo fenomeno».

