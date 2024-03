Gita ravennate per Eleonora Riso, la vincitrice della tredicesima edizione di Masterchef torna nella città di Niccolò Califano, il giovane medico e concorrente del talent per cuochi amatoriali che ha conquistato la simpatia del pubblico. La coppia, perfetta ai fornelli, è seguitissima sui social e in molti tifano perché tra i due ci sia più di un’amicizia. Eleonora ha pubblicato un video ironico nel quale divertita sfreccia in bicicletta, tra piazza Duomo e il battistero Neoniano, in cerca di un’edicola per acquistare una rivista di gossip.