Costantini: «Senso unico a Marina di Ravenna anche nel 2025»

Il senso unico su viale delle Nazioni, tra il parcheggio scambiatore e il centro abitato di Marina di Ravenna, è promosso dall’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, ed è sua intenzione confermarlo anche per la prossima stagione balneare introducendo sostanziali novità, tra cui anche una possibile nuova modulazione degli orari. Si pensa a un’istituzione per fasce orarie e non più per l’intero weekend.

«Ci sono le premesse per proseguire sulla strada intrapresa – dice Costantini -. Il senso unico ha funzionato e pensiamo di riproporlo per il prossimo anno con alcuni accorgimenti in modo da migliorare ulteriormente la misura. Mi rendo conto che per i ravennati e i turisti ha rappresentato una piccola rivoluzione, ma si trattava di un cambiamento necessario. Quest’estate ha rappresentato una sorta di anno zero, dove abbiamo affrontato un ulteriore giro di vite sulla possibilità di parcheggiare negli stradelli retrodunali e introdotto alcune zone con parcheggio a pagamento a Marina di Ravenna, in particolare in via Ciro Menotti e in viale Zara. Ciò ha favorito un maggior ricambio nei tempi della sosta e in generale si è assistito a un incremento dell’utilizzo del navetto tra Marina e Punta Marina. Tra qualche giorno avremo i dati precisi in merito».

L’articolo integrale e gli approfondimenti sul Corriere Romagna, in edicola