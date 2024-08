Costantini: “Alberghi di Ravenna da innovare per crescere”

I numeri del turismo sorridono alla città d’arte e al territorio anche se, in alcuni casi, il confronto con il 2019, ultimo anno precovid, mostra che non si è ancora tornati ai numeri di allora.

Da gennaio a giugno, il territorio mostra una sensibile crescita rispetto al 2023. «Siamo soddisfatti - commenta l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini -. Nonostante un maggio e giugno non esattamente favorevoli dal punto di vista climatico siamo riusciti a fare buoni numeri. Nel confronto con il 2023, naturalmente bisogna tenere conto dell’alluvione di quel drammatico maggio». Rispetto al 2023, i primi sei mesi dell’anno, per quanto riguarda la città d’arte, hanno registrato 126.521 turisti (pari a un +7,2%) e 277.769 pernottamenti (+6,2%). Per quanto riguarda le località balneari del comune ravennate, i numeri indicano 149.099 turisti (+19,1%) e 679.605 pernottamenti (+10%).

