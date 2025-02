“Carlo e Camilla: benvenuti a Ravenna”: la città pronta ad accogliere i reali d’Inghilterra

“Siamo onorati di poter accogliere per la prima volta a Ravenna Re Carlo III e la Regina Camilla”. Così il sindaco facente funzioni di Ravenna Fabio Sbaraglia in una nota dopo l’ufficializzazione della notizia diffusa nei giorni scorsi dal Corriere Romagna

“Come annunciato da Buckingham Palace - continua la nota - i reali saranno in visita nella nostra città all’inizio di aprile, nell’ambito di un viaggio che toccherà anche Roma e il Vaticano, dove celebreranno il Giubileo. Si tratta di un evento storico per la nostra città e di un’importante occasione per consolidare le relazioni tra i nostri Paesi. Ulteriori dettagli sulla visita saranno forniti appena possibile. Già da oggi però ci fa piacere dire al Re e alla Regina: benvenuti a Ravenna!”.