Re Carlo e Camilla in primavera a Ravenna: storica visita dei reali inglesi in Romagna

Re Carlo III e la regina consorte del Regno Unito, Camilla, hanno in programma di visitare Ravenna tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Il sovrano inglese farà una veloce tappa in Romagna durante il viaggio già ufficializzato in Italia per il Giubileo. Attualmente il riserbo sul programma della visita ravennate dei reali inglesi è, come da protocollo, altissimo. Ma stando a quanto appreso dal Corriere Romagna, le autorità cittadine sono già state allertate e i reali dovrebbero fermarsi in città per visitare, tra le altre cose, il Museo Byron, inaugurato da pochi mesi a Ravenna e dedicato alla figura del poeta inglese che soggiornò a lungo nella città romagnola e, in particolare, a Palazzo Guiccioli.

