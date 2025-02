Buckingham Palace conferma l’anticipazione dell’1 febbraio del Corriere Romagna: Carlo d’Inghilterra ad aprile a Ravenna

L’anticipazione del Corriere Romagna circa la visita a Ravenna in primavera di Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla trova conferma ufficiale da Buckingham Palace. In una nota ufficiale viene infatti comunicato che i reali saranno “a inizio aprile” in visita ufficiale in Italia, la quarta all’estero per il sovrano britannico dopo la diagnosi di cancro dell’anno scorso e il primo viaggio nella Penisola - dopo i molti compiuti in passato come principe di Galles - nel ruolo di capo dello Stato e successore sul trono di sua madre, Elisabetta II. «Le Loro Maestà, il Re e la Regina, compiranno visite di Stato nella Santa Sede e nella Repubblica Italiana a inizio aprile 2025», si legge nel comunicato. Il palazzo reale precisa poi che Carlo e Camilla saranno ricevuti «da Sua Santità Papa Francesco per celebrare il Giubileo» e che si recheranno anche a Ravenna, spiegando che maggiori dettagli sul programma di visite verranno comunicati in futuro.