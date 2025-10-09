Boati a Forlì e Ravenna: ecco la causa

Nel primo pomeriggio di oggi due forti boati hanno spaventato migliaia di persone in buona parte del territorio romagnolo. Un bang supersonico causato da due Eurofighter dell’Aeronautica Militare in rotta verso l’Adriatico. Sono stati i caccia militari italiani a creare l’enorme boato che ha spaventato e fatto uscire in strada tantissimi residenti delle zone del forlivese e del ravennate attorno alle 15 di oggi. L’aeronautica italiana è preposta alla vigilanza attiva degli spazi aerei di tutta l’alleanza Nato quando qualcosa di anomalo accade sui cieli italiani o a ridosso dell’Italia.