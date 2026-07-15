Antonio Patuelli confermato presidente dell’Abi: elezione all’unanimità per acclamazione

Antonio Patuelli è stato riconfermato per acclamazione alla guida dell’ABI. L’elezione è avvenuta oggi a Roma nel corso della riunione del neoeletto Consiglio dell’Associazione Bancaria Italiana, riunitosi subito dopo l’Assemblea annuale. La decisione ha accolto la proposta formulata all’unanimità dal Comitato esecutivo, confermando la fiducia e il forte apprezzamento del mondo bancario nei confronti del presidente ravennate, che proseguirà così il suo mandato alla guida dell’associazione.

La Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti, si complimenta per la rielezione.

“Questa è la conferma - afferma Mirella Falconi Mazzotti -: delle straordinarie qualità personali, professionali e morali del Presidente Antonio Patuelli, ma anche di una straordinaria dimostrazione di affidabilità, responsabilità e lungimiranza. In un mondo caratterizzato da continue sfide e tensioni, attraversato da cambiamenti epocali quali le nuove frontiere digitali e la globalizzazione. La capacità di Patuelli di portare a sintesi, condividere e sviluppare in modo costruttivo e condiviso questi temi è uno straordinario valore per l’Associazione Bancaria Italiana, per l’Italia, per l’Emilia Romagna e per le Banche e Società che guida e noi come Fondazione siamo orgogliosi di dare impulso alle attività da lui fortemente volute e sostenute. Nel complimentarci per l’elezione, ci felicitiamo che venga premiata una persona che da sempre sa unire l’etica al business, rappresentando un modello”.