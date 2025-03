Alluvione, la sottosegretaria regionale Rontini: “Da Musumeci e Tassinari sterili polemiche mentre Emilia-Romagna e Governo lavorano insieme”

Polemiche per i lavori e i fondi post-alluvione. La Regione replica al ministro Nello Musumeci e alla deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, che aveva puntato il dito su 7 milioni stanziati ma non richiesti per Bagnacavallo. Questa la replica della sottosegretaria alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini: “Spiace che il ministro Musumeci e a ruota, purtroppo, anche l’onorevole Tassinari preferiscano la sterile polemica alla collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini. Forse pensano ancora di essere in campagna elettorale, per altro conclusa da mesi e non bene per la loro parte politica, e non si siano accorti dello sforzo che tutte le istituzioni hanno profuso, lavorando insieme Governo, Regione e commissario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, affinché la messa in sicurezza del nostro territorio avvenga il prima possibile”.

“Quello che sostengono Musumeci e Tassinari non corrisponde assolutamente al vero - continua Rontini-: non ci sono fondi disponibili non utilizzati e richiesti, tutt’altro, perché a oggi i fabbisogni non coperti da finanziamento per l’alluvione 2024 ammontano a 233 milioni di euro. E non lo diciamo con senso polemico, anche perché il Governo, a quel che sappiamo anche dagli organi di stampa, sta lavorando a un decreto che dovrebbe risolvere questa criticità”.

Rontini sottolinea anche i risultati del dialogo di questi mesi: “E’ molto proficuo, a partire dal lavoro insieme alla struttura commissariale per il decreto che prevede l’unificazione delle emergenze legate agli eventi di maggio 2023 e dello scorso autunno, che ci permetterà di ottimizzare tempi e risorse per coprire gli interventi”.