Tassinari (Forza Italia): “Stanziati 7 milioni per Bagnacavallo, ma nessuno li ha chiesti. I soldi ci sono, la Regione deve muoversi”

“Il Ministro Nello Musumeci ha chiarito che per il Comune di Bagnacavallo sono stati stanziati 7 milioni e 187 mila euro, ma fino ad oggi non è pervenuta al Ministero alcuna richiesta per l’erogazione di questi fondi”. Così la deputata forlivese Rosaria Tassinari (Forza Italia), che aveva presentato una interrogazione al Ministro per la Protezione Civile in merito alla situazione della frazione di Traversara, nel comune di Bagnacavallo, colpita da eventi alluvionali nei mesi scorsi.

“Le risorse ci sono, sono state stanziate e sono disponibili, ma affinché possano essere utilizzate è necessario che gli enti locali avanzino le richieste previste. Ad oggi, però, per il Comune di Bagnacavallo il Ministero non ha ricevuto alcuna istanza di erogazione” ha dichiarato Musumeci, evidenziando il ritardo delle autorità locali nell’attivare le procedure necessarie.

Una situazione che, secondo Tassinari, dimostra un’evidente inerzia da parte della Regione Emilia-Romagna. “Ringrazio il Governo per l’attenzione dimostrata e per le risorse messe a disposizione, ma non posso non denunciare la latitanza della Regione. Nonostante la situazione di emergenza, la Regione non si è ancora mossa con la dovuta determinazione per avviare gli interventi concreti. È inaccettabile” ha dichiarato la deputata.

Tassinari ha poi voluto sottolineare che i finanziamenti destinati alla Regione Emilia-Romagna sono stati consistenti e continuativi nel tempo. “Dal 2014 al 2024 la Regione ha ricevuto dal Governo ben 260 milioni di euro per 134 interventi, ai quali si aggiungono 18 milioni per il programma Casa Italia. Se si considerano tutti gli stanziamenti effettuati in questo decennio, il totale ammonta a 968 milioni di euro, cui si sommano ulteriori 100 milioni provenienti dal PNRR. Non si può dire che manchino i fondi: quello che manca è la volontà di agire con tempestività ed efficacia”.

La deputata ha poi lanciato un appello alle istituzioni regionali affinché accelerino le procedure e diano risposte concrete ai cittadini colpiti dalle calamità. “I soldi ci sono, ma bisogna muoversi. La Regione ha il dovere di sbloccare le risorse disponibili e metterle a disposizione dei territori in difficoltà. Non si può perdere altro tempo” ha concluso.