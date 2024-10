Alluvione in Romagna, il vice ministro Bignami: “L’inchiesta? Chi ha sbagliato, paghi di tasca propria”

La Procura di Ravenna ha deciso di aprire un’inchiesta sull’alluvione dello scorso settembre in Romagna. E il viceministro Galeazzo Bignami plaude all’iniziativa della magistratura. “È giusto che chi ha sbagliato paghi di tasca propria- commenta l’esponente Fdi- non possono pagare sempre gli italiani la negligenza di altri”. Il viceministro ricorda che il Governo Meloni “ha stanziato 230 milioni per far fronte ai danni dell’alluvione”, mentre la Regione Emilia-Romagna “ne ha rendicontati 49”. Inoltre, richiama Bignami, “solo a luglio hanno versato i rimborsi del 2019”.