Alluvione in romagna: 16mila imprese colpite e 600 rimborsi

Sono abituate a lavorare insieme come raramente capita in altri territori e dopo tre alluvioni in 16 mesi, le 13 associazioni imprenditoriali ravennati, riunite da anni in un tavolo permanente, hanno deciso di stilare un documento nel quale chiedono un cambio di passo al governo, alla Regione e agli enti locali e territoriali con procedure straordinarie, interventi per le famiglie e le imprese e un cambiamento strutturale nella gestione del territorio. Ma non vogliono sentir parlare di delocalizzazione delle aziende più volte colpite, eventualità vissuta come un fallimento. Dalla presentazione alla stampa di ieri emergono alcuni numeri: le stime ufficiali Ue dopo 3 alluvioni in 16 mesi indicano 86 mila soggetti coinvolti, 16 mila imprese colpite e 70 mila cittadini danneggiati in vario modo. Ma a luglio, a tredici mesi dagli eventi 2023 erano circa 600 le pratiche di rimborso concluse, corrispondenti solo al 40% di quelle presentate.

