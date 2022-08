Ravenna, ecco tutti i presidi nelle scuole per il nuovo anno

RAVENNA – Con l’arrivo di Antonia Sallustio all’istituto professionale Olivetti – Callegari come dirigente di nuova nomina si compone il quadro dei presidi degli istituti superiori della provincia. Rimangono invece in reggenza l’istituto comprensivo Pazzi di Brisighella, l’Ic Foresti di Conselice e l’Ic Battaglia di Fusignano, tre sedi lontane dal capoluogo che non avranno un dirigente proprio ma un reggente cioè un preside di ruolo in altri istituti che dovrà suddividere il proprio tempo, in un esercizio mai vantaggioso per il buon andamento della scuola. «Quest’anno su 44 scuole abbiamo tre istituti comprensivi – spiega Francesca Lo Iacono di Flc Cgil – senza dirigente, ora rimaniamo in attesa di sapere quali dirigenti andranno in reggenza. Un dirigente meno presente non è in una condizione organizzativa favorevole. Le scuole in reggenza vanno in sofferenza specie quando si verificano condizioni di emergenza come è stata la pandemia. I tre istituti comprensivi sono in zona difficile da coprire e dalla graduatoria regionale solo un dirigente ha scelto la provincia di Ravenna, fenomeno che si è ripetuto anche nel 2021 per altre sede sempre decentrate».

Tra mutamenti di incarico, mobilità in ingresso e in entrata da altre province e regioni molte le novità: Pierangela Izzi arriva all’Ic San Pietro in Vincoli proveniente dall’Ic di Santa Sofia (fc); Mauro Tatti prende servizio all’Ic Pascoli di Riolo Terme proveniente dall’Ic Castiglione dei Pepoli (Bo); Marilisa Ficara approda all’Ic San Biagio in arrivo dall’Ic di Borgo Tossignano (Bo); Raffaela Andolfi sarà la dirigente dell’Ic San Rocco di Faenza in arrivo dall’Ic 1 intercomunale Ravenna-Cervia; Floriana Bottiglia prende servizio all’Ic Ricci Muratori proveniente dall’Ic Battaglia di Fusignano. A questi si devono aggiungere le mobilità interregionali in entrata, dal Veneto: Cristina Ambrogetti all’Ic 1 intercomunale Ravenna – Cervia; Barbara Calcagno all’Ic Cervia 2; e Stefano Rotondi all’istituto alberghiero Artusi di Riolo Terme. Chiude l’elenco Salvatore Metrangolo che dall’istituto professionale Olivetti Callegari passa all’Istituto comprensivo del Mare, sede dove è stato reggente fino alla fine dell’anno scolastico.

Tra i dirigenti che compaiono tra le conferme d’incarico ci sono: Moreno Folli, Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo; Nadia Gardini all’Ic Baccarini di Russi; Giovanna Castaldi, Ic Francesco D’Este di Massa Lombarda; Cesare Cambio, Ic Darsena; Paolo Taroni, Ic Don Stefano Casadio di Cotignola; Ornella Greco, Ic Baracca di Lugo; Pamela Ausili, Ic Bassi di Castel Bolognese; Antonella Burzo, Ic Valgimigli, Mezzano di Ravenna; Nicoletta Paterni, Ic Matteucci di Faenza; Mirco Banzola, Ic Randi; Agata Caudullo, Ic Guido Novello; Scilla Reali, Istituto alberghiero Tonino Guerra, Cervia; Ugo D’Orazi – Centro provinciale istruzione adulti Ravenna – Lugo; Giuseppina Di Massa, liceo classico Dante Alighieri; Giancarlo Frassineti, liceo scientifico Ricci Curbastro – Lugo; Daniele Gringeri, istituto professionale Persolino – Strocchi di Faenza; Gennaro Zinno, istituto tecnico Morigia –Perdisa.