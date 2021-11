Ravenna, De Pascale si ricandida per la Provincia

Non vi è ancora l’ufficialità, ma secondo fonti autorevoli il candidato alla presidenza della Provincia al rinnovo il 18 dicembre sarà ancora Michele De Pascale, confermato sindaco di Ravenna alle Amministrative del 3 e 4 ottobre. La riflessione con i sindaci e i gruppi consiliari delle varie forze è in fase avanzata; l’elezione infatti non avviene più con il coinvolgimento dei cittadini ma dei sindaci e dei consiglieri dei 18 comuni della provincia ravennate. Una conferma annunciata per De Pascale che ricopre da due anni il ruolo di presidente delle Province italiane (Upi), ruolo che lo ha visto partecipare attivamente ai tavoli aperti dal Governo con le Regioni e gli enti locali per la gestione dell’emergenza sanitaria. La presentazione delle liste di candidati e delle candidature a presidente della Provincia arriverà a fine mese. Con quasi tutti i municipi in mano al centrosinistra, l’elezione di De Pascale è scontata, ma ci sarà con ogni probabilità una candidatura di bandiera dell’opposizione.