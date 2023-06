Ravenna, addio al grande chef Primo Ricci Maccarini: “Ci ha tramandato la sua passione”

Il grande chef Primo Ricci Maccarini – che oltre ad aver lavorato nei ristoranti più prestigiosi al mondo è stato per anni anche al servizio della regina Elisabetta II d’Inghilterra – si è spento a 83 anni lasciando in eredità un ricchissimo patrimonio. «Ci ha tramandato la sua passione per la cucina e per la vita – racconta il figlio Andrea –. In queste ore ci arrivano tantissimi attestati di vicinanza che dimostrano, ancora una volta, quanto fosse amato nostro padre. Pur avendo maturato esperienze di grandissimo prestigio, è sempre rimasto una persona umile e con tanta voglia di imparare. Mi ricordo che faceva anche 15 ore di cucina al giorno e nelle giornate di riposo studiava incessantemente, alla ricerca di nuove combinazioni per esaltare gli ingredienti. Non usava mai soluzioni che coprissero i sapori».

Primo Ricci Maccarini lascia la moglie e i figli Andrea e Laura. Con loro non c’è più Marco, il più giovane dei figli, deceduto diversi anni fa: «Siamo sempre stati una famiglia molto unita e, purtroppo, mio padre se ne è andato prima di vedere realizzato l’ultimo sogno – aggiunge Andrea –. Voleva che aprissimo un room and breakfast ad Alfonsine. Il progetto sulla carta c’è già, siamo alla ricerca dei finanziamenti per realizzarlo. La nuova realtà, che vorrebbe unire la possibilità di dormire in struttura e degustare ottime colazioni, sorgerebbe a poca distanza dalla nostra attività di famiglia “Le spighe – Non solo piadine”, ad Alfonsine, in cui proponiamo cucina con prodotti genuini e non industriali, proseguendo quindi nel solco tracciato da nostro padre». I funerali si celebreranno oggi pomeriggio. Alle 16 è prevista la partenza dalla camera mortuaria di Alfonsine per il cimitero di Sant’Alberto, paese di origine di Primo. «Mio padre è cresciuto a Sant’Alberto – racconta ancora Andrea – ed è partito giovanissimo per la Sardegna dove ha fatto esperienze fondamentali per la sua cucina. Il lavoro e la passione lo hanno ripagato. Ha portato la sua arte in giro per il mondo». Primo Ricci Maccarini è stato chef stellato alle dipendenze della Regina Elisabetta II e di Lady Diana. La sua fantastica carriera conta anche una tappa al Moulin Rouge a Parigi, poi è andato a Miami per cucinare per Madonna nella villa di Versace. Una volta realizzò una torta, per Frank Sinatra, che venne calata da un elicottero nel corso di una festa. «Se n’è andato purtroppo, Primo, maestro di cucina di caratura internazionale e chef acclamato e pluripremiato – si legge in un post che gli ha dedicato il Gran Premio Internazionale della Ristorazione -. Straordinari i suoi piatti ma anche le sue esperienze e la sua vita. Perché, tra l’altro, ha lavorato in due case reali e in prestigiosi hotel e ristoranti nazionali. Senza contare i sontuosi banchetti allestiti per stilisti e cantanti di fama mondiale».