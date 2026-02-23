Modigliana, precipita in un canalone: concluso il salvataggio VIDEO

Si sono concluse nella tarda serata le operazioni di soccorso per una persona caduta in un canalone in Via Casa delle Suore, nel territorio di Modigliana. L’infortunato è scivolato per circa 80 metri rispetto alla sede stradale, finendo in una zona particolarmente impervia.

L’allarme è scattato alle ore 18:50, mobilitando le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana, Rocca San Casciano e il personale SAF avanzato (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Forlì. Il personale ha raggiunto via terra il ferito nel fondo del canalone, procedendo alla stabilizzazione e all’improntamento delle manovre di recupero tramite elicottero.

Data la morfologia del terreno, per l’estrazione si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica Militare che, tramite l’utilizzo del verricello, ha recuperato l’infortunato per il successivo trasporto presso il campo sportivo di Modigliana dove attendeva l’elimedica del 118.

Sul posto hanno operato con i Vigili del Fuoco anche i sanitari del 118, i Carabinieri e i volontari del CNSAS.