Modigliana, cade in un canalone, ferito soccorso dai Vigili del fuoco

MODIGLIANA. Cade in un canalone e ferito viene soccorso dai Vigili del Fuoco. Dalle ore 18.50 di questa sera, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana, Rocca San Casciano e il personale SAF avanzato (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Forlì stanno intervenendo in Via Casa delle Suore a Modigliana per il soccorso a una persona caduta in un canalone, a circa 80 metri di profondità rispetto alla sede stradale.

Il personale SAF dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il ferito nel fondo del canalone e ha improntato le manovre necessarie per il recupero. All’intervento stanno partecipato i sanitari del 118, i Carabinieri e i volontari del CNSAS.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO