Era nato a Rimini e viveva a Gradara Mboup Baye Madjimby, il ragazzo di appena 17 anni scomparso nella notte tra domenica e lunedì a Misano in sella ad uno scooter Scarabeo al termine di una serata trascorsa con gli amici. Il tragico incidente in via della Stazione verso le 4.30, con il contatto fatale su un cordolo e poi contro un albero.