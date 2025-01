Incidente a Misano, 17enne riminese muore cadendo dallo scooter mentre riporta a casa gli amici - VIDEO GALLERY

Tragedia nella notte a Rimini, cade dal motociclo e muore. Verso le 4.30 in via della stazione a Misano è deceduto a seguito di una caduta autonoma con lo scooter un 17enne nato Rimini e residente a Gradara. Il giovane era in giro con altri 3 amici uno (17, 18 e 19 anni) con cui aveva trascorso la serata al Living di Misano (ex Bobo). Uno del gruppo, con il suo scooter Scarabeo faceva la spola tra il locale e le abitazioni degli amici portandoli uno alla volta a casa. Al terzo giro di passaggi, mancava solo il proprietario dello scooter da portare a casa. Per cause in via di accertamento, sul rettilineo di via della stazione procedendo in direzione nord, lo scooter guidato dal giovane ha urtato il cordolo di destra e poi un albero finendo rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi chiamati da un automobilista di passaggio, ma lo sfortunato 17enne è deceduto sul posto. Sul luogo i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. La strada è stata interrotta per alcune ore.