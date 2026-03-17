Misano, Fogheraccia annullata per lutto dopo la morte di un ragazzo di appena 13 anni: “Ci stringiamo attorno ai familiari”

Una tragedia che ha scosso tutta una comunità: la terribile scomparsa di un ragazzo di appena 13 anni. Il Comitato di Frazione di Misano Monte comunica che la Fogheraccia di San Giuseppe, prevista per mercoledì 18 marzo, è annullata. “La decisione - si legge nella nota degli organizzatori - è stata presa a seguito della tragica scomparsa del giovane Edoardo, di soli 13 anni, un evento che ha profondamente colpito e scosso l’intera comunità. Il Comitato esprime la propria vicinanza e il più sincero cordoglio a mamma Federica, babbo Enrico e al fratello Federico, stringendosi a loro con immenso affetto in questo momento di grande dolore”.