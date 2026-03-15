Morto il 13enne trovato privo di sensi dalla nonna

RIMINI. È finita nel peggiore dei modi la vicenda del 13enne della provincia di Rimini che da mercoledì lottava tra la vita e la morte al Bufalini di Cesena: i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

Il dramma si è consumato nel giardino di casa, dove la nonna lo ha trovato privo di sensi mentre giocava. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in elisoccorso, il quadro clinico è rimasto sempre critico.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, coordinati dal magistrato di turno. Senza testimoni oculari e con i genitori al lavoro al momento del fatto, l’attenzione degli inquirenti si è spostata sullo smartphone del giovane. Il dispositivo è stato sequestrato per analizzare social, messaggi e cronologia web, cercando risposte a un mistero ancora senza spiegazione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause che hanno portato alla tragedia.