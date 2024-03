Ravenna, nuova area camper e lungomare rifatto: tanti cantieri per l’estate di Lido di Classe

Una nuova area camper, la riqualificazione di viale Caboto e altre novità ancora sono annunciate con l’arrivo dell’estate a Lido di Classe, che è destinato a cambiare radicalmente volto. Su viale Lombardi, all’altezza del canale Pergami, sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’area camper. Già nella scorsa settimana, alcuni operai hanno provveduto a innalzare una lunga recinzione che andrà a delimitare la zona da 23mila metri quadrati. Nello scorso autunno, l’area di proprietà comunale è stata aggiudicata alla ditta “Area sosta di Panzavolta Andrea”, tramite asta pubblica. La ditta aggiudicataria, che ha sede a Savio, ha offerto 25.032 euro annui per un contratto di locazione di dodici anni, rinnovabile per ulteriori sei. «Abbiamo visto che ci sono dei lavori in corso nell’area e la speranza di tutti è che già per quest’estate le piazzole possano essere a disposizione dei camper – conferma la presidente del comitato cittadino, Cristina Garoia –. È un intervento molto atteso dalla località perché finalmente si creano i presupposti per una sosta più ordinata. L’assegnazione dell’area è avvenuta alcuni mesi fa dopo che, per alcuni anni, il bando era andato deserto». In base alle indicazioni contenute nel bando, sono previste piazzole di almeno 40 metri quadri; un desk turistico coperto; un’area con distributori automatici dei beni di prima necessità; un punto attrezzato con lavatrici e asciugatrici a gettone; servizi igienici con docce calde; pannelli fotovoltaici integrati per ricavare energia elettrica per l’illuminazione e per la corrente alle colonnine elettriche. Inoltre, dovrà essere realizzato un “Dog garden” attrezzato e recintato. Vicino all’area camper sta inoltre sorgendo un parco che è realizzato in virtù di un articolo 18 con un accordo tra pubblico e privato, cui è stata concessa una capacità edificatoria: «La località avrà un parco – commenta Garoia -. Al centro è previsto anche uno specchio d’acqua. I lavori non sono ancora terminati ma già nello scorso autunno alcuni fenicotteri rosa si sono fermati nell’area».

Un nuovo lungomare

Lido di Classe cambierà volto anche in viale Caboto, da cui si ha l’accesso per gli stabilimenti balneari. «L’intervento è inserito all’interno del Parco Marittimo – spiega l’assessora ai lavori pubblici, Federica Del Conte -. Per ora i cantieri sono partiti solo in un tratto, ma la riqualificazione riguarderà tutto il lungomare, dalla foce del fiume Savio al bagno Go Go. Per arrecare meno disagio possibile alle attività, il cantiere procederà per stralci funzionali in modo da arrivare per l’estate con il tratto percorribile. I cantieri proseguiranno fino a inizio giugno. Sono, invece, rimandati a dopo l’estate gli interventi che interesseranno la piazza centrale del lido che in estate è sempre molto vivace».

La presidente del comitato cittadino commenta positivamente l’inizio dei lavori: «È un intervento che aspettavamo da decenni. Cambierà il volto del viale con ampie parti che saranno riconvertite a verde. Ora attendiamo anche la grande opera che chiediamo da diverso tempo: la realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento con Lido di Savio». Federica Del Conte spiega che la passerella sarà lunga circa 230 metri e larga 4; per la sua realizzazione è richiesto un investimento da 3,3 milioni di euro: «Siamo nella fase di affidamento – dice l’assessora – e termineremo i lavori entro il 2026».