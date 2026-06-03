Milano Marittima, un collaboratore del Sassuolo Calcio provò a sedare una maxi-rissa restando seriamente ferito: 5 denunce

I Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno denunciato in stato di libertà cinque ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, ritenuti responsabili di una rissa avvenuta nella serata dello scorso 4 aprile nelle vie del centro.

Le indagini, avviate tempestivamente subito dopo l’evento, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e fare luce sulla dinamica dei fatti. Secondo quanto accertato dal personale intervenuto e grazie alle testimonianze raccolte, lo scontro ha visto coinvolti due distinti gruppi di giovani, il primo proveniente dalla provincia di Rimini ed il secondo da quella di Reggio Emilia.

I militari sono risaliti ai giovani attraverso l’escussione di numerose persone che avevano assistito ai fatti e l’acquisizione di documentazione fondamentale per le indagini. Tra gli atti acquisiti figurano anche i certificati medici rilasciati dal pronto soccorso da cui si evince che due dei ragazzi coinvolti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Nel corso del violento episodio è rimasto ferito anche un collaboratore sportivo delle giovanili del Sassuolo Calcio, ovvero Mino Spano. L’uomo era intervenuto nel generoso tentativo di sedare il tumulto e separare i contendenti, riportando tuttavia lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.