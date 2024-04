Meldola, incidente: morto l’uomo che era finito con l’auto contro un muro

Non ce l’ha fatta l’uomo sessantenne di Meldola vittima di un malore mentre era alla guida della sua auto che poi ha causato un incidente stradale ieri mattina in via Giordano Bruno nel paese bidentino. L’uomo è deceduto all’ospedale “Bufalini” di Cesena. La dinamica era parsa subito chiara ai soccorritori, visto che diversi testimoni avevano visto il conducente non fermarsi allo stop e procedere a bassa velocità verso il muretto dove ha concluso la sua corsa. Affidato alle cure dei sanitari l’automobilista era stato trasportato a Cesena, dove purtroppo è deceduto. Sul posto erano intervenuti 118, carabinieri di Santa Sofia e Vigili del fuoco.