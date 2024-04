Incidente nella mattinata di oggi a Meldola. Per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri, un’auto è uscita di strada terminando la sua corsa contro il muro di un palazzo. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e si è verificato poco dopo le 10.30 in via Giordano Bruno. Il conducente è stato liberato dall’auto dai Vigili del Fuoco e poi portato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.