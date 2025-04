Torna Lugo Vintage con omaggio alla scuderia Diemme

Nel fine settimana torna Lugo Vintage e tra i tanti «viaggi nel tempo» che si potranno fare a Lugo in questo fine settimana grazie all’edizione primaverile c’è anche quello che riguarda l’avventura della scuderia Diemme/Ad Maiora, un gruppo di ragazzi lughesi che negli anni ’70 decisero di ritagliarsi un posto nella storia del motociclismo. Sabato 5 aprile, alle 16.30 nel salone estense in Rocca sarà infatti presentata la monografia “Un’estate lunga 10 anni” dedicata proprio alla storica scuderia Diemme/Ad Maiora. Alla presentazione parteciperanno molti protagonisti di quei giorni, mentre nella giornata di domenica 6, alla sala Baracca sempre in Rocca, si potrà ammirare un allestimento di motociclette e fotografie storiche delle scuderie.

Sarà l’occasione per riassaporare le emozioni di un decennio irripetibile - gli psichedelici anni ’70 - durante i quali questi ragazzi di Lugo ottennero successi agonistici nazionali ma anche di rilievo mondiale. La vicenda della scuderia Diemme/Ad Maiora è tipicamente romagnola per come coniuga sport e imprenditoria, passione e ambizione, lavoro duro, amicizia e divertimento.

Fu Rino Melandri, imprenditore lughese nel settore dell’enologia, a far nascere il progetto e òpoi a decretarne la conclusione, quando i ragazzi lughesi erano al culmine del loro momento di gloria. Quando cioè quel gruppo, che si definiva «non professionista» ma pensava e agiva da professionista, capì che dopo un decennio vissuto col cuore in gola - tra emozioni, fatiche, dolori, battaglie - nulla sarebbe più stato bello come prima. Erano arrivati gli anni ’80 e con loro il professionismo nello sport. Il senso di questa storia è una lezione di vita: a volte il ritorno all’ordinarietà, dopo avere conosciuto la distinzione, non è una sconfitta ma uno straordinario modo per rimanere per sempre amici, per conservare i ricordi felici. E per non smettere di sognare.