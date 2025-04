Nel weekend torna “Lugo Vintage” con 300 espositori

È partito il countdown per l’edizione primaverile di Lugo Vintage Festival, un intero weekend dedicato al retrò di qualità e alla voglia di lasciarsi stupire rivivendo gli anni che finivano con “anta” o scoprendone per la prima volta il fascino. E così sabato 5 e domenica 6 aprile il centro storico della città torna ad essere invaso da migliaia di visitatori e decine di migliaia di ricordi del passato divisi tra abbigliamento, borse e accessori, occhiali e orologi, modernariato, riviste, giocattoli, vinili e qualsiasi cosa sia memorabilia. Pronti a farsi cercare, vedere, toccare e comprare da collezionisti, curiosi, buyer e stilosi designer, ma anche semplicemente da chi inizia a capire ed apprezzare la filosofia del second hand di qualità.

Tutto quello che rende l’appuntamento lughese, ideato da Angelo Caroli dell’omonimo Vintage Palace e organizzato da Ilaria Laghi, una delle kermesse più visitate e chiacchierate a livello nazionale, come hanno potuto attestare Vogue e, soprattutto, l’interminabile lista d’attesa per gli espositori che anno dopo anno desiderano partecipare.

Anche questo weekend sono 300 quelli da cui si potrà trovare l’oggetto del desiderio o quel pezzone che non smette mai di essere fashion. Peraltro, la maggior parte proveniente da regioni diverse. Il party preview del festival, Balera Boutique, andrà in scena in un locale sfitto del Pavaglione, venerdì dalle 19 alle 24, per l’occasione trasformato in Analogico, uno spazio culturale con installazioni e dj set operativo durante il weekend.

Ma tante sono anche le esposizioni e gli eventi collaterali, in primis la mostra fotografica Pictures Of You alle Pescherie della Rocca e lo Swap Party.

Ogni giornata avrà comunque appuntamenti speciali: il sabato, al Salone Estense alle ore 16:30 presentazione della monografia Un’estate lunga 10 anni, dedicata alla Scuderia Diemme di Lugo, con l’autore Enrico Borghi e interventi della famiglia Melandri e di piloti e team dell’epoca, mentre alle, al centro commerciale Globo, il Vintage Party con i dj Lorenz e Graziano Manoli. Per la chiusura del festival, domenica, il dj set di Alteria di Virgin Radio.

Tra le novità “del passato”, l’area Cheap Vintage di A.N.G.E.L.O. (in Garibaldi, a duecento metri dal Pavaglione) tanto in voga negli anni Novanta all’interno dello store. I visitatori potranno accedere a un’area dedicata a chi cerca pezzi retrò a prezzi accessibili, con una selezione accurata di abbigliamento e accessori vintage e second hand da 1 a 35 euro.

Info e programma completo su www.vintageperungiorno.com.