Nel fine settimana torna Lugo Vintage con un servizio navetta. Nelle giornate di domenica 13 e 20 ottobre sarà attiva una navetta gratuita ogni 15 minuti per chi vorrà comodamente arrivare alla manifestazione.

Nasce da una collaborazione tra gli organizzatori della manifestazione e Coerbus, il consorzio dei trasporti Emilia-Romagna, il progetto sperimentale per rendere maggiormente accessibile e sostenibile l’arrivo nell’area della manifestazione.

Nel corso di questi anni, Vintage per un giorno, ha conosciuto un aumento considerevole di pubblico in arrivo da tante parti della Regione e non solo.

“Proprio per questo - dicono gli organizzatori - abbiamo voluto dare la possibilità agli appassionati del vintage di potere parcheggiare la propria auto in parcheggi ampi e di agevolare l’utilizzo di un bus navetta gratuito per accedere comodamente al centro storico”.

“Coerbus - affermano dal consorzio - è una realtà che opera nel settore in quasi tutta la Regione, da oltre 30 anni; per questo ci siamo da subito adoperati per ricercare, in accordo con gli organizzatori, una soluzione per facilitare l’accesso alla manifestazione ai tanti appassionati che arriveranno a Lugo, territorio nel quale siamo presenti con la nostra sede”.