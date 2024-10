Lugo Vintage 2024: due week-end da non perdere per gli amanti dell’usato - Gallery

Il centro storico di Lugo ospiterà un evento straordinario dedicato alla cultura vintage nei weekend del 12-13 e del 19-20 ottobre. Questa manifestazione, che promette di trasformarsi in una vera e propria “Vintage Week”, offrirà un’ampia gamma di eventi e iniziative anche durante la settimana.

L'evento vedrà la partecipazione di circa 300 espositori diversi ad ogni weekend provenienti da tutta Italia, che occuperanno quasi 2 km di banchi espositivi, proponendo un'ampia selezione di abbigliamento, accessori, modernariato e vinili. Il primo weekend sarà caratterizzato da un focus particolare sul mondo dei creativi.

Venerdì 11 ottobre

L’evento avrà inizio con un aperitivo musicale al Smile Cafè, a favore dell’associazione TBA, a cui seguirà la Vibrazioni Club Night dalle 20, con Djs Zoomonkey e ospiti speciali, organizzata dal 12 Pollici Social Club Aps.

Sabato 12-domenica 13 ottobre e sabato 19-domenica 20 ottobre

Il Vintage Market sarà aperto dalle 10 alle 20, con la partecipazione di 300 espositori e una selezione di food truck. Durante il fine settimana, i visitatori potranno partecipare al gioco “Mani nel Sacco” presso il negozio A.N.G.E.L.O., dove, con un contributo fisso di 15, 25 o 35 euro, sarà possibile riempire una busta di articoli vintage.

Grande novità di questa extra edition l’area dedicata ai giovanissimi: Next Vintage Generation accoglie infatti appassionati di vintage e giovani collezionisti dai 13 ai 17 anni con uno spazio gratuito dove poter sperimentare il divertimento di rivendere articoli che non si portano più nell’ottica di una moda sempre più circolare.

In Largo della Repubblica, il Circolo Fotografico di Fusignano allestirà un photo-set (parte del ricavato andrà destinato alle famiglie colpite dall’alluvione di Traversara).

Inoltre, in occasione delle giornate del FAI, l’Archivio di moda di A.N.G.E.L.O. aprirà al pubblico per visite guidate gratuite, senza prenotazione, dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle ore 17:30 di sabato e dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle ore 17:30 di domenica (gruppi da 15 persone, ingresso ogni 30 minuti).

Esposizione di motocicli d’epoca in Largo Relencini a cura de il Moto Club Born to Dream.

Sabato 12 ottobre

Alle ore 10.30 Inaugurazione del Jukebook-uno strumento da favola:un oggetto vintage come un Juke Box, rigenerato e personalizzato dall’associazione Tararì Tararera APS, con un contributo economico di A.N.G.E.L.O. Vintage palace e il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, per trasformarsi nello strumento di ascolto di letture ad alta voce. A cura della Biblioteca Trisi di Lugo

Sotto le Logge del Pavaglione il 12 Pollici Social Club offrirà uno spazio creativo e musicale, con attività come Vinyl Jam Session e un servizio di lavaggio vinili gratuito per gli alluvionati.

La serata proseguirà dalle 18 sui Giardini Pensili della Rocca sarà animata anche dal Vintage Garden Party, organizzato dall’Associazione Lidi Nord.

Durante la settimana (dal lunedí al venerdí)

Il negozio A.N.G.E.L.O. proporrà l’iniziativa Happy Kilo, offrendo articoli vintage a prezzi speciali, con acquisto a peso.

Mercoledì 16 ottobre

Si terrà il primo Silent Reading Party presso la Chiesa di Sant’Onofrio, dalle 20:30 alle 23. Questa sarà un'opportunità unica per riscoprire il piacere della lettura immersiva e silenziosa, lontano dai dispositivi digitali. A cura della Biblioteca Trisi di Lugo

Sabato 19 ottobre

Visite guidate alla Rocca estense alle ore 10:30 - Giardino Pensile incontro con il Prof. Agronomo Alberto Minelli dell’ Università di Bologna in collaborazione con l'arch. Giovanni Liverani

Presso Flexi Dischi in Via Macello Vecchio, dalle 15 alle 22:30, si svolgerà la Graffiti Exhibition di Meth Silos Ray Reks, seguita da un DJ Set e un talk musicale dedicato al funk. Sempre a cura di 12 Pollici Social Club

Sabato 19-domenica 20 ottobre

Sotto le Logge del Pavaglione 12 Pollici Social Club presenterà Musica Solida, dischi direttamente dall’archivio dell’associazione e curiosità a 360° riguardo al giradischi. Punto musicale vinyl-only a cura dei soci.

Visita gratuita su prenotazione agli Archivi Mazzini (Massa Lombarda) nell’ambito di ApritiModa (prenotazione su dal 7 ottobre).