Lugo, pestaggio nel cortile della scuola: spunta un nuovo video

Un’altra verità, da un punto di vista ovviamente diverso, così come lo è l’angolazione della videocamera dello smartphone che, con buona pace della dirigente scolastica che ne ha ribadito il divieto , ha ripreso altri 45 secondi della mischia. Nei quali si sente di tutto, oltre alle urla, frasi in tipico slang americano, tratte forse da qualche titolo hip-hop.

Già, perché stando a quanto raccontato dal padre del secondo ragazzo ai militari, il figlio non li avrebbe di certo fatti intervenire per aiutare a picchiare l’altro, quello incappucciato.

Premesso che saranno le indagini delle forze dell’ordine a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare tutti gli eventuali responsabili, il video che ci ha mostrato in esclusiva il padre del secondo ragazzino aggiunge particolari interessanti all’intera vicenda e, soprattutto, conferma alcuni passi della loro denuncia.

«Durante l’intervallo, dopo qualche momento di concitazione, mio figlio è stato preso dall’altro per i capelli - racconta il padre mentre il giovane annuisce - e non glieli mollava più: li ha tirati talmente forte che ha ancora la testa gonfia. Aveva la faccia in giù e per reagire ha afferrato quello che trovava, in questo caso il cappuccio dell’altro. Ma la lite è iniziata tra loro due. Purtroppo è accaduto nell’intervallo e molti altri ragazzi quando hanno visto che si picchiavano si sono buttati in mezzo, dando pugni e calci a entrambi. Una cosa terribile da vedere».