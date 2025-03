Lugo, choc a scuola: 16enne incappucciato e picchiato dal branco. Qualcuno urla: «Ammazzatelo»

«Ammazzatelo». Un’inquietante incitazione tra urla e panico, mentre nel cortile di una scuola di Lugo il branco infieriva su un ragazzino, che non vedeva nemmeno da dove arrivavano tutti quei colpi. Perché i picchiatori, circa una quindicina, per essere sicuri di non lasciare scampo alla sventurata vittima l’hanno anche “incappucciata”, coprendogli capo e viso con appunto il cappuccio del giubbotto che indossava.

Evidentemente la superiorità numerica non bastava. Tutti contro uno. E giù di pugni, calci e ginocchiate, fino a rompergli il naso e lasciare sul corpo i segni del pestaggio. Vittima uno studente lughese di 16 anni che nella mattinata di sabato 22 marzo 2025 è stato aggredito nel cortile interno dell’istituto Compagnoni. Un pestaggio ripreso con i telefonini e interrotto grazie all’intervento di alcuni studenti delle quinte.

Un’ambulanza del 118 successivamente ha trasportato il ragazzo al Pronto soccorso dell’ospedale di Lugo, dove è stato medicato e sottoposto alle radiografie del caso. Per lui la prognosi è di 25 giorni, il tempo minimo per la rottura del naso a cui aggiungere l’occhio tumefatto, lividi e forse un problema all’orecchio. Il padre del ragazzo nella giornata di domani sporgerà denuncia al Commissariato di Lugo allegando i filmati in suo possesso.